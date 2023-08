Texas Chain Saw Massacre, prime recensioni: l'horror accolto positivamente dalla critica

Mancano pochi giorni all'arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S della brutalità estrema di The Texas Chain Saw Massacre. Le prime recensioni internazionali lodano il lavoro svolto da Sumo Nottingham nel dare forma a questa esperienza horror multiplayer a tinte splatter.

Il tenore dei giudizi della critica di settore viene testimoniato in maniera plastica dall'elevata media voto delle prime recensioni del titolo che, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 18 agosto anche nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Su aggregatori come OpenCritic, il violento horror in multiplayer asimmetrico edito da Gun Interactive vanta attualmente una media voto di 75 su 100 che, però, si basa sui giudizi espressi da sole otto testate videoludiche interazionali. Tra i punti di forza della produzione, gli esperti di settore citano la qualità della ricostruzione dei personaggi e delle ambientazioni più iconiche dell'odissea horror di Leatherface e il ritmo al cardiopalma restituito dall'esperienza multiplayer nel suo complesso.

Di contro, tra coloro che hanno recensito per primi il titolo targato Sumo Nottingham emerge una certa insoddisfazione per il numero di mappe ritenuto insufficiente e, di riflesso, per il rischio di monotonia e ripetitività che potrebbe palesarsi nel caso in cui gli sviluppatori non dovessero introdurre con regolarità dei nuovi contenuti nella fase post-lancio.

In attesa di un nostro responso definitivo sull'ultima fatica a tinte splatter di Gun Interactive, vi lasciamo in compagnia della nostra analisi su The Texas Chain Saw Massacre tra torture e smembramenti in multiplayer.