Teyon e il dopo RoboCop Rogue City: si sogna di lavorare su altre IP

Pur non avendo ottenuto riscontri eccezionali dalla critica internazionale, RoboCop Rogue City è stato il miglior lancio di sempre per Nacon venendo molto apprezzato dal pubblico. L'opera sviluppata da Teyon si è dunque rivelata un successo, ma gli sviluppatori già stanno guardando al futuro.

Nel corso di un'intervista con Exputer, il director Piotr Latocha conferma che la compagnia vorrebbe lavorare su altre popolari IP in futuro dopo RoboCop Rogue City. In passato, inoltre, Teyon ha sviluppato anche Terminator Resistance e Rambo The Videogames, e sarebbe interessata ad ampliare ulteriormente i propri orizzonti con altri nomi di culto. Latocha tuttavia non ha fatto nomi, dunque per il momento il suo è un augurio in vista dei prossimi anni. In ogni caso sembra certo che, a parte l'attuale roadmap 2024 per RoboCop Rogue City che vedrà anche l'arrivo del New Game Plus, il team non ha al momento intenzione di creare espansioni o sequel per l'avventura con protagonista RoboCop.

Sempre a proposito del gioco, Latocha rivela che RoboCop Rogue City è stato sviluppato in tre anni, e che una delle difficoltà incontrate dal team durante i lavori è stato trovare il giusto equilibrio in ottica gameplay tra la potenza del protagonista e un grado di sfida adeguato che fosse comunque in linea con il background del personaggio. Dovendo rispettare in maniera fedele la caratterizzazione di RoboCop vista nell'omonima serie cinematografica, Latocha spiega che Teyon ha dovuto scartare alcune idee per motivi di copyright, pur senza scendere in maggiori dettagli. In ogni caso si ritiene comunque molto soddisfatto dell'equilibrio che è stato infine possibile raggiungere.

In vista del futuro, su quale altra IP di culto vi piacerebbe vedere lavorare Teyon?