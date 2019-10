TFT Rise of the Elements Invitational: le ricompense, dove e quando guardarlo

I giocatori di Teamfight Tactics stanno aspettando con impazienza tutti i nuovi contenuti in arrivo con il secondo update: Rise of the Elements. Riot Games, per l'occasione, è in procinto di deliziarci con un Invitational competitivo di due giorni per celebrarne l'uscita.

Come abbiamo già accennato qualche giorno fa, Riot Games ha collaborato con Red Bull per organizzare l'evento di due giorni, che darà ai fan il loro primo sguardo al gameplay del Set Due. Alcuni dei più grandi nomi della scena di TFT si sfideranno nel torneo e i fan saranno in grado di guadagnare premi semplicemente guardando l'evento in streaming.

L'Invitational prenderà il via domani, mercoledì 30 ottobre e terminerà giovedì 31 ottobre. Ecco tutto ciò che dovete sapere per godervi il Rise of the Elements Invitational. Anzitutto, sedici tra i più famosi creatori di contenuti dell'autobattler parteciperanno alla competizione, per un premio di 15.000 Dollari che andrà al primo classificato, assieme a una giacca personalizzata, brandizzata TFT. I giocatori che si qualificheranno per il secondo giorno guadagneranno 10.750 Dollari ciascuno, e i giocatori che non supereranno il primo giorno della competizione guadagneranno comunque 7.500 Dollari.

I partecipanti sono i seguenti: Rumay “itsHafu” Wang; William “scarra” Li; David “dogdog” Caero; Jeremy “Disguised Toast” Wang; Byron “Reckful” Bernstein; Brian Kibler; Jan “SuperJJ” Janssen; Sologesang; Rebecca “becca” Cho; Jang “Keane” Lae-young; Ik4rus; Sasa; Rafael “Rakin” Knittel; Kasım “Holythoth” Polat; Duende; Andrew “TidesofTime” Biessener.

Il primo turno della competizione inizierà domani alle 17:00, orario nostrano. Due gruppi di otto giocatori si scontreranno in cinque partite, per guadagnare punti in base al loro piazzamento. Ci saranno anche “sfide alternative” che assegneranno punti extra. I primi quattro giocatori di ciascun gruppo passeranno al secondo giorno.

Il secondo giorno inizierà sempre alle 17:00. Gli ultimi otto giocatori giocheranno fino a quando uno sfidante riuscirà a racimolare tre vittorie. Lo stream principale verrà trasmesso sul canale YouTube di LoL Esports e sul canale Twitch di Riot Games. I fan possono anche sintonizzarsi su uno qualsiasi dei canali dei concorrenti, dato che Riot ha dato loro il permesso di streammare.

Se vi collegherete all'evento potrete guadagnare un'emote misteriosa, semplicemente guardando una singola partita live sul canale YouTube di LoL Esports. Tutto ciò che dovete fare è collegare il vostro account Riot Games a quello YouTube.