Tfue abbandona lo streaming: 'Lavoro fino a 8 ore al giorno e non ho tempo di fare nulla'

Con un toccante video messaggio condiviso sui social, il famoso streamer ed ex pro player di Fortnite Turner 'Tfue' Tenney annuncia il suo abbandono da YouTube. L'ex membro del clan FaZe spiega ai suoi tanti follower di voler lasciare (forse per sempre) le sue attività di streaming perché 'si sente in trappola'.

"Ho semplicemente bisogno di lasciare tutto e vivere la mia vita", ammette in lacrime Tfue prima di illustrare ai suoi appassionati le motivazioni che lo stanno portando ad abbandonare le sue attività da streamer professionista: "Ho bisogno di staccare, andarmene via, vivere la mia vita. Fino ad ora ho utilizzato i videogiochi per scappare dalla realtà, e adesso mi sento come se stessi usando questa nuova realtà che mi sono costruito per scappare dalla vita e dalle mie passioni. Mi sento in trappola. E poi è tremendamente difficile stare qui a macinare streaming per sei, sette, otto ore al giorno, tanto da non avere più tempo per qualsiasi altra attività".

Il celebre creatore di contenuti sottolinea inoltre di voler prendersi del tempo per ripensare al suo stile di vita: "Ho venticinque anni e mi sento come se avessi trascorso la maggior parte della mia vita di fronte a uno schermo. Certo, non cambierei quello che ho fatto per nessuna ragione al mondo, ma sono arrivato al punto in cui sento solo il bisogno di prendermi una pausa. Devo andarmene, staccare tutto e scappare... per un po'!".

Nell'agosto del 2020, Tfue definì Fortnite 'pura spazzatura' e smise di giocarci, salvo poi tornare a fare streaming sull'isola del kolossal battle royale di Epic per scoprire le ultime novità dello sparatutto gratuito e, ovviamente, per intrattenere i quasi 12 milioni di iscritti del suo canale YouTube.