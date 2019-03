Tfue del FaZe Clan si scaglia contro i Fucili da Cecchino di Fortnite!

Mentre la community di Fortnite festeggia San Patrizio, Turner "Tfue" Tenney approfitta dell'ultimo streaming su Twitch per lanciarsi in un'invettiva contro tutti i pro player che fanno del fucile da cecchino la loro arma prediletta.

Scambiando quattro chiacchiere con i tanti appassionati di Fortnite Battaglia Reale che seguono le sue gesta su Twitch, il giocatore professionista del collettivo eSport del FaZe Clan ha provato a dire la sua nel dibattito riguardante il recente sondaggio condotto da Epic Games per capire dove intervenire per bilanciare le armi dello sparatutto multiplayer più famoso del mondo.

Secondo quanto spiegato da Tfue, infatti, "Giocare da cecchini è tutta una questione di fortuna ragazzi! Ecco perchè non lo faccio mai: il fucile di precisione richiede zero abilità. Odio questo genere di armi, credo che debbano essere eliminate del tutto. Letteralmente ogni volta che muoio ingame succede per colpa di un cecchino: alcuni bot sanno colpirti alla testa mandando a segno un sol colpo fortunato".

Sul finire dello streaming, il pro player di Fortnite ha però provato a smorzare i toni della polemica affermando che "i fucili da cecchino appartengono sicuramente al mondo di Fortnite, ma non dovrebbero far parte della scena competitiva".

Di diverso avviso è il suo amico e "collega" Ninja, il quale ha recentemente consigliato ai giocatori del battle royale di Epic Games di specializzarsi nell'impiego dei fucili di precisione di Fortnite in virtù dell'elevato potere di arresto di ciascun colpo sparato da queste armi digitali.