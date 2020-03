Tfue si finge Ninja per giocare a Fortnite con delle ragazze su Twitch

Una storia decisamente surreale quella che stiamo per raccontarvi: Tfue (al secolo Turner Tenney) si è finto Ninja per giocare a Fortnite su Twitch con delle ragazze apparentemente reclucate tramite un sito di ricerca di giocatori e giocatrici a pagamento.

Le giovani hanno seguito Tfue sul suo canale Twitch ed hanno iniziato a giocare in diretta, non conoscendo però nel dettaglio le attività di Turner, dopo la partita lo streamer ha affermato di essere Ninja. Inutile dire come le ragazze si siano dette incredibilmente affascinate da Tyler, salvo poi scusarsi con Jessica (moglie dello streamer di Fortnite più famoso del mondo) una volta chiarito l'equivoco.

Tfue (sempre in incognito) avrebbe poi chiesto alle sue fan (anzi, alle fan di Ninja) di iscriversi al canale Mixer, sembra che una delle ragazze avesse in realtà capito l'inganno ma abbia deciso di proseguire comunque per capire fino a che punto si sarebbe spinto Tfue. Lo streamer si è poi rivelato e tutto è finito come un gioco innocente tra ragazzi.

Tfue e Ninja sono ai ferri corti da quando il primo ha accusato il secondo di aver provato a rovinargli la carriera facendolo bannare da Twitch e mettendo in atto altre scorrettezze per danneggiare il suo lavoro la reputazione del suo canale.