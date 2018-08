TFUE, pro player di Fortnite, è stato bannato per presunto acquisto di account

TFUE, uno dei più forti pro player di Fortnite e membro del team eSport FaZe Clan, è stato bannato da Twitch, YouTube e persino dalla stessa Epic Games. La questione è particolarmente spinosa, con la software house che è dovuta intervenire tramite un portavoce per chiarire la questione, a seguito delle numerose lamentele dei fan.

In particolare, stando a quanto riportato dallo stesso TFUE sul suo profilo Twitter, il ragazzo si sarebbe ritrovato, da un giorno all'altro e senza alcun apparente motivo, con il suo canale YouTube eliminato e quello Twitch sospeso. Successivamente, stando a quanto riportato da Dexerto, Epic Games avrebbe anche inflitto un ban permanente al suo account di Fortnite. In seguito al succitato tweet, nel quale il pro player garantiva che avrebbe presto fornito ulteriori informazioni in merito ai vari ban, i suoi fan si sono scatenati su Reddit, tanto che un portavoce di Epic Games ha dovuto intervenire dichiarando quanto segue: "La vendita o l'acquisto di account viola il nostro EULA. Tfue ne era consapevole e si è comunque impegnato in tale attività. È stato anche informato del motivo del ban del suo account, ma non ha rivelato tali informazioni ai suoi spettatori durante lo streaming". Potete vedere il tutto tramite questo post di Reddit. Stando alle ricostruzioni degli utenti, il pro player avrebbe acquistato uno o più account di Fortnite, cosa che viola l'EULA di Epic Games.

Il ban da Twitch, invece, sarebbe legato agli insulti razzisti che i suoi spettatori hanno messo in atto nei confronti di uno streamer, dopo che TFUE aveva eseguito un raid a favore del suo canale. Tuttavia, stando a Dexerto, il ragazzo avrebbe anche effettuato dichiarazioni infelici durante lo streaming in questione.

Non si hanno ulteriori informazioni, invece, sulle motivazioni che hanno spinto YouTube al ban, ma TFUE ha condiviso, giusto qualche ora fa, un video dove fa vedere che il tutto non è ancora stato risolto. Il ban di Epic Games, passato in sordina, risale a qualche settimana fa, mentre quelli da Twitch e YouTube solamente a giorno fa. Al momento in cui scriviamo, non è ancora chiaro se il primo ban si sia alla fine risolto o meno, mentre gli account Twitch e YouTube sembrano non essere ancora accessibili. Insomma, la questione sembra ancora non essersi risolta.