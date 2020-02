Tfue si scaglia contro Ninja accusandolo di aver provato a rovinargli la carriera

Ninja geloso di Tfue? Così sembra, almeno stando ad alcune dichiarazioni di quest'ultimo, che si è scagliato apertamente contro Tyler Blevins. Ripercorriamo l'intera vicenda con questa cronistoria.

Nel weekend l'account Twitter di Ninja è stato hackerato e sono in molti a pensare che dietro a questa mossa ci sia proprio Tfue. Dal profilo di Ninja sono infatti partiti messaggi come "Sfidami, Tfue! e "TfuevsNinja". Tyler ha ripreso rapidamente il controllo del suo account e tutto sembrava risolto per il meglio ma in realtà così non è stato.

Tfue ha pubblicato un video nel quale ovviamente nega ogni accusa: "Penso che il profilo di Ninja sia stato hackerato ma ovviamente non da me, ci mancherebbe. Nonostante questo devo togliermi un peso e ammetto che per molto tempo io e Ninja siamo stati rivali, lui ha cercato di rovinarmi la carriera affermando tante falsità suo mio conto e provando addirittura a farmi bannare da Twitch!"

Ninja ha risposto in maniera semplice e concisa: "Non ti odio e non ho interesse a farti fallire, non apprezzo però che tu sfrutti l'hack del mio account per farti pubblicità, non trovo che sia corretto, mi spiace." Al momento nessuna ulteriore replica è arrivata da parte di Tfue, voi cosa ne pensate?