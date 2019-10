Tfue si è già scagliato contro Fortnite Capitolo 2

Il Capitolo 2 di Fortnite ha sicuramente riacceso l'interesse intorno al battle royale di Epic Games, che soprattutto dopo l'abbandono da parte di alcuni streamer e un calo d'interesse generale nei suoi confronti, sembrava essersi avviato verso un lento ma inesorabile declino.

Con la geniale mossa del buco nero di Fortnite e il conseguente arrivo di Fortnite 2, il gioco è però nuovamente sulla cresta dell'onda, e anche chi lo aveva abbandonato è tornato a dargli una chance e a vedere come si comportasse il Capitolo 2.

Non tutti però sono rimasti entusiasti del lavoro svolto da Epic: tra gli insoddisfatti c'è uno degli streamer di Fortnite più noti di sempre, Tfue, che non ha affatto gradito alcuni aspetti del gioco.

Fortnite Capitolo 2 presenta infatti ancora diversi bug che possono rendere l'esperienza di gioco un po' frustrante. Tfue però si è scagliato contro altre due caratteristiche, come il fatto che il fucile a pompa sia stato pesantemente indebolito, e soprattutto il lag che sembra affliggere Fortnite 2, che gli hanno fatto dire sostanzialmente che "Fortnite 2 è la peggior cosa di sempre".

Per la verità i difetti sottolineati da Tfue ci sono e si notano, ma va detto che il gioco è tornato online da poco ed ha avuto un picco di utenti che potrebbe effettivamente aver influito sulle prestazioni dei server, che sicuramente sono stati messi in difficoltà. Se nei prossimi giorni il problema dovesse risolversi, sarebbe semplicemente bastato un po' di pazienza in più. Se invece fosse una questione di netcode, allora la frustrazione di Tfue sarebbe solo il primo campanello d'allarme per il titolo di Epic Games.

Voi che ne pensate?