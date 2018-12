TGA 2018: annunciati Atlas da Wildcard e The Pathless da Giant Squid

Continuano a piovere gli annunci dei Game Awards 2018. Durante lo show di Geoff Keighley sono state presentate due IP completamente originali: Atlas e The Pathless.

Atlas è un uno sparatutto in prima persona sviluppato da Wildcard, già noti per essere gli autori del survival game Ark. Il titolo, come potete osservare dal trailer di annuncio che trovate in cima alla notizia, sarà a tema piratesco, ma includerà anche degli spiccati elementi fantasy. La versione PC sarà disponibile su PC dal 13 dicembre, mentre l'edizione per Xbox One sarà pubblicata nel corso del 2019 tramite Game Preview.

The Pathless è invece il nuovo progetto di Giant Squid, già creatori di Abzù. Come specifica il publisher Annapurna, il titolo, che sembra poter contare su una art direction piuttosto ispirata, sarà disponibile su PC (via Epic Store) e PlayStation 4 nel corso del 2019. Trovate il trailer di annuncio in chiusura di notizia.