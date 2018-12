TGA 2018: annunciato The Stanley Parable Ultra Deluxe

Gli sviluppatori di Galactic Cafe e Crows Crows Crows hanno colto l'occasione offerta dai Game Awards 2018 per annunciare The Stanley Parable: Ultra Deluxe, in arrivo su console e PC nel corso del 2019.

Si tratta di una versione espansa ed arricchita dell'avventura grafica originariamente pubblicata nel 2013. Il pacchetto include nuovi finali, nuove scelte, e contenuti inediti, come confermano gli sviluppatori:

"Quando The Stanley Parable è uscito, in tanti ci avete chiesto più finali e maggiori contenuti. Vi abbiamo detto che non ce ne era bisogno, che il gioco aveva il numero perfetto di finali. Che triste banda di bugiardi che siamo stati.

Ora basta, è tempo di rimediare. The Stanley Parable: Ultra Deluxe è un'espansione del gioco originale, con più contenuti, finali e bizzarre avventure degli amiconi Stanley e Il Narratore".

The Stanley Parable: Ultra Deluxe arriverà nel corso del 2019 su PC e console (non sappiamo ancora quali). Vi lasciamo al trailer di annuncio che trovate in cima alla notizia.