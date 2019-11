TGA 2019: Keighley risponde alle critiche per le 'troppe' nomination a Death Stranding

Il curatore dei The Game Awards 2019, Geoff Keighley, risponde alle critiche mossegli da chi ritiene che la sua partecipazione al progetto di Death Stranding e l'amicizia di lunga data con Hideo Kojim abbiano in qualche modo influito sulla pioggia di nomination ai TGA 2019 per l'ultimo gioco del papà di Metal Gear.

La community di ResetEra ha provato a riassumere i diversi messaggi pubblicati in queste ore da Keighley attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, sottolineando come il deus ex machina dei The Game Awards abbia deciso di attenersi ai fatti e ripetere come il suo non sia un ruolo di "arbitro" dell'evento ma di puro e semplice presentatore e organizzatore.

"Per la cronaca: non partecipo alle decisioni sui giochi in nomination", sottolinea infatti Geoff Keighley prima di aggiungere a tal riguardo che "abbiamo una giuria composta da 80 testate videoludiche internazionali che se ne occupano". Il suo ruolo, quindi, non avrebbe avuto alcun ruolo attivo nella scelta dei videogiochi in nomination e non sarebbe intervenuto nel processo decisionale che ha portato Death Stranding ad essere citato per ben nove volte, con la concreta possibilità di vincere in otto diverse categorie dei premi che saranno aggiudicati nella cerimonia di Los Angeles prevista nella notte del 12 dicembre alle ore 02:30 italiane.

Oltre alle polemiche per il cammeo di Keighley in DS, recentemente anche Famitsu è stata bersagliata dalle critiche per il Perfect Score di Death Stranding e la scoperta di un easter egg con protagonista Hirokazu Hamamura, ex caporedattore della testata giornalistica nipponica e attuale presidente della società editrice della stessa.