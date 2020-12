TGA 2020: la community discute delle 'richieste di supporto' dei papà di Hades e TLOU 2

Nel corso delle votazioni per il premio Player's Voice dei TGA 2020, Neil Druckmann di Naughty Dog e Greg Kasavin di Supergiant hanno chiesto ai propri appassionati di supportare progetti votando rispettivamente per TLOU 2 o Hades. Il diverso "tono" adottato dai due autori ha alimentato un acceso dibattito sui social.

Il Direttore e nuovo Co-Presidente di Naughty Dog, infatti, ha chiesto il supporto dei propri fan dichiarando che "per ciascun voto espresso, un hater di TLOU 2 perderà il Caps Lock". Di diverso tenore sono state invece le richieste avanzate dallo scrittore e sviluppatore di Hades a chi si accingeva a partecipare alle votazioni pubbliche per il premio Player's Voice: "È incredibile vedere il nostro piccolo grande gioco trovarsi lì, in punta di piedi, a combattere contro gli dei. Tuttavia, Hades ha ottenuto questo successo grazie al supporto dei nostri giocatori in Early Access, quindi forse non dovrei essere così sorpreso se i fan sono riusciti a portarci così lontano. Grazie a tutti".

Il tenore graffiante della richiesta di supporto avanzata da Druckmann sembra essere stata la causa scatenante dell'attacco hacker lanciato ai Player's Voice. Non è un caso, infatti, se lo stesso dirigente di Naughty Dog ha poi deciso di tornare sull'accaduto, e sulle polemiche generate dal suo precedente post, per porgere le proprie scuse dichiarando come "quel mio tweet era da intendersi come uno scherzo sui troll, ma ha finito semplicemente con l'aggiungere benzina sul fuoco delle polemiche e fatto sembrare quel messaggio come un'accusa al giudizio della critica. Dovrei essere migliore di così, per questo ho deciso di cancellare il post precedente. Colpa mia".

Sia Hades che The Last of Us Parte 2 saranno nuovamente al centro della sfida per la vittoria del GOTY ai The Game Awards 2020, la cerimonia che si terrà nella notte tra il 10 e l'11 dicembre a partire dalle ore 01:00 italiane.