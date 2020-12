TGA 2020: hacker violano i Player's Voice dopo l'invito di Druckmann a votare TLOU 2?

Il processo di votazioni per il premio Player's Voice dei TGA 2020 ha subito per qualche minuto una battuta d'arresto imprevista a causa di quello che, a giudicare da quanto avvenuto, sembrerebbe essere stato l'intervento degli hacker in risposta a un messaggio condiviso sui social da Neil Druckmann.

Il direttore e nuovo Co-Presidente di Naughty Dog ha infatti esortato i propri fan a votare il kolossal post-apocalittico per fare in modo che, citiamo testualmente, "per ciascun voto espresso un hater di TLOU 2 perda il Caps Lock".

Al nuovo intervento di Druckmann, che fa seguito a un precedente messaggio contro il haters di The Last of Us Parte 2 della figura di spicco di Naughty Dog, ha fatto immediatamente seguito il problema segnalato sul portale dei The Game Awards 2020, da qui il concreto rischio paventato dalla community di ResetEra dell'attacco hacker orchestrato da chi, evidentemente, ha voluto controbattere alle ultime dichiarazioni di Druckmann.

Nel momento in cui scriviamo, la terza e ultima fase di votazioni per il premio Player's Voice dei TGA 2020 è tornata operativa dopo diversi minuti in cui è risultata essere del tutto bloccata, con un risultato parziale che vedeva Ghost of Tsushima prevalere con uno schiacciante risultato del 100% sugli altri quattro candidati (incluso TLOU 2), un voto parziale che suggerisce ancora una volta l'intervento degli hacker.

Superato il contrattempo segnalato sui social e sul forum di ResetEra (con un post che, nel frattempo, è stato rimosso dalla piattaforma), la classifica parziale del Round finale delle votazioni per il Player's Voice vedono attualmente in testa The Last of Us 2 con il 41% dei voti totali, con un sensibile margine di vantaggio su Ghost of Tsushima (32%), Hades (13%), DOOM Eternal (8%) e Marvel's Spider-Man Miles Morales (4%). I risultati finali delle votazioni, hacker permettendo, si conosceranno solo nella notte tra il 10 e l'11 dicembre durante la cerimonia dei The Game Awards 2020.