TGA 2020: è The Last of Us Parte 2 il miglior action adventure dell'anno

Nel corso del pre-show dei The Game Awards 2020 sono stati diversi i premi assegnati e, dopo aver assistito alla premiazione di Final Fantasy VII Remake per la colonna sonora, ecco che The Last of Us Parte 2 è stato eletto miglior gioco d'azione dell'anno.

L'esclusiva PlayStation 4 ad opera di Naughty Dog è quindi tra le prime a ricevere un premio nell'atteso evento organizzato da Geoff Keighley e durante il quale assisteremo anche a tante altre premiazioni e all'annuncio di titoli più o meno importanti, magari anche per le console di nuova generazione: PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 potrebbe non essere solo l'action più apprezzato del 2020, visto che il titolo è candidato a numerosi altri premi tra i quali troviamo anche quello di Game of the Year 2020, che potrebbe essere assegnato a TLOU2 o ad Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades o Ghost of Tsushima.

In attesa di scoprire i prossimi vincitori, vi ricordiamo che durante l'evento potrete ottenere gratis i Twitch Drop di Fortnite e Among Us semplicemente collegando gli account dei relativi prodotti al vostro profilo della piattaforma di streaming targata Amazon.