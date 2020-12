TGA 2020 ha il primo vincitore: Ghost of Tsushima batte TLOU 2 nel premio Player's Voice

Al termine di una fase di votazioni che, a quanto sembra, ha visto persino l'intervento degli hacker, Ghost of Tsushima riesce a strappare a The Last of Us 2 l'ambito premio Player's Voice dei The Game Awards 2020.

Con l'incoronazione ai Player's Voice dei TGA 2020 dell'action open world di Sucker Punch viene così decretato il vincitore di quello che, a tutti gli effetti, può essere considerato come il premio Game of the Year del pubblico, parallelamente al GOTY ufficiale che viene assegnato da una giuria qualificata di giornalisti e addetti al settore.

Il riconoscimento dato all'epopea di Jin Sakai risulta essere ancora più importante in considerazione del fatto che si tratta del primo capitolo di una nuova proprietà intellettuale e del fatto che, mai come quest'anno, la concorrenza agguerrita di The Last of Us Parte 2, DOOM Eternal, Spider-Man Miles Morales e Hades suggeriva un diverso risultato per le votazioni popolari dei The Game Awards 2020, alla cui fase finale non sono riusciti ad approdare titoli del calibro di Animal Crossing New Horizons, Final Fantasy 7 Remake, Demon's Souls e Ori and the Will of the Wisps.

Per saperne di più sull'ultima avventura di Sucker Punch, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Ghost of Tsushima a firma di Giuseppe Arace. Quanto al GOTY dei The Game Awards 2020 e alle World Premiere previste nel corso dell'evento, non ci resta che attendere l'apertura della kermesse videoludica organizzata e presentata da Geoff Keighley, prevista a partire dalle ore 01:00 italiane della notte tra il 10 e l'11 dicembre.