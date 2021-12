TGA 2021: in arrivo la World Premiere di un'importante esclusiva Xbox, stando a un insider

S'intensifica la ridda di indiscrezioni e rumor sui The Game Awards 2021. In vista di questo attesissimo show videoludico, l'insider e giornalista Andy Robinson si è affacciato sui social per sottolineare come, in base alle sue fonti, sia prevista la World Premiere di un'importante esclusiva Xbox.

Il redattore di VideoGamesChronicle con un passato come scrittore di Playtonic, tra i più attendibili in tema di leak riguardanti gli Xbox Game Studios (ma non solo, basti pensare alle anticipazioni sulle remaster di GTA), ritiene che la divisione videoludica di Microsoft coglierà l'opportunità offertagli dai TGA 2021 per allietare i propri fan con una World Premiere interamente dedicata ad un gioco first party in esclusiva Xbox (intesa come ecosistema e, quindi, comprendente Xbox One, Series X/S e PC Windows).

Nel suggerire l'arrivo di questo importante annuncio senza fornire ulteriori dettagli sul titolo interessato, Robinson alimenta così la già accesa discussione che sta tenendo banco sui social e sui forum di settore in questi giorni per la rumoreggiata presenza di Fable e Avowed ai Game Awards 2021.

Per averne la conferma o la definitiva smentita, non ci resta che pazientare fino alla cerimonia dei TGA 2021 che si terrà tra poche ore, nella notte tra il 9 e 10 dicembre. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la maratona Twitch di Everyeye per i Game Awards è già iniziata e si protrarrà fino all'alba di domani, venerdì 10 dicembre.