TGA 2021: Forza Horizon 5 e It Takes Two conquistano il maggior numero di trofei

Con lo spumeggiante intervento di Josef Fares per il GOTY a It Takes Two è calato ufficialmente il sipario sui The Game Awards 2021, una delle edizioni più "sorprendenti" della kermesse videoludica organizzata da Geoff Keighley.

Diversamente dagli scorsi anni, infatti, stavolta lo show videoludico dei TGA non ha visto dei "trionfatori assoluti" che, come avvenuto in passato con The Last of Us 2 o Red Dead Redemption 2, sono riusciti a fare incetta di premi.

Lo straordinario equilibrio venutosi a creare tra i kolossal tripla A e le gemme indie commercializzate negli ultimi 12 mesi si riflette nel numero di trofei conquistati dai videogiochi di maggior successo dell'evento, ovvero Forza Horizon 5 e It Takes Two. Il primo ha prevalso nelle categorie Innovation in Accessibility, Best Sports/Racing e Best Audio Design, mentre al secondo sono andati i premi per il Best Multiplayer, Best Family e il prestigioso Game of the Year.

L'arcade racing a mondo aperto di Playground Games e l'avventura cooperativa di Hazelight hanno perciò ricevuto tre statuette ciascuno. I risultati raggiunti dalla sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios e dal team diretto da Fares stanno alimentando un'accesa discussione sui social. Sono in molti a chiedersi, ad esempio, come sia stato possibile per gli organizzatori dell'evento non inserire Forza Horizon 5 tra i candidati al GOTY dei Game Awards 2021, in virtù del primato ottenuto dall'esperienza di guida firmata Playground.

Prima di lasciarvi ai commenti, una piccola curiosità: per il secondo anno consecutivo, il premio per il videogioco più atteso dei Game Awards è stato vinto da Elden Ring, il soulslike fantasy di FromSoftware ormai in dirittura d'arrivo su PC e console.