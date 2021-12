TGA 2021: Keighley non prende posizione sul caso Activision, l'evento sarà sui giochi

Negli ultimi mesi ha suscitato scalpore il caso esploso attorno ad Activison-Blizzard e ai vertici della compagnia, compreso il CEO Bobby Kotick. Tanti sono stati accusati di aver protratto comportamenti molesti e discriminatori nei confronti del personale femminile dell'azienda, ma sembra che Geoff Keighley non affronterà l'argomento ai TGA 2021.

Sebbene sia ovviamente contrario alla politica aziendale di cui numerose dipendenti della compagnia hanno pagato le conseguenza in questi anni, Keighley desidera, al contempo, concentrarsi sui giochi e farà sì che gli sviluppatori possano sfruttare il suo show per presentare i propri titoli. Per questo motivo, l'argomento sarà "aggirato" e Activision non sarà boicottata durante la kermesse.

"[Keighley] ha dichiarato di aver fornito supporto alle persone che si sono fatte avanti con le loro storie, ma anche di non voler per diminuire le opportunità degli sviluppatori di mettere in luce i loro giochi", riporta il Washington Post. "Dobbiamo pensare molto attentamente a come procedere", ha aggiunto nell'intervista.

Nel corso di questi ultimi anni, Keighley è diventato una figura sempre più centrale all'interno dell'industria, e molto spesso sono i suoi gli spettacoli più attesi legati al mondo del gaming. Per questo motivo, in tanti si sarebbero aspettati una decisa presa di posizione da parte del presentatore che - come ricordato da alcuni su ResetEra - prese le parti di Hideo Kojima quando al director venne impedito di presenziare ai TGA 2015 a causa di un veto posto da Konami. Voi cosa ne pensate al riguardo?

