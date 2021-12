TGA 2021: Marvel's Guardians of the Galaxy conquista il Best Narrative!

Dal palco dei The Game Awards 2021, l'attrice di The Mandalorian Ming-Na Wen ha annunciato il videogioco vincitore del prestigioso premio Best Narrative dello show organizzato da Geoff Keighley: si tratta della frizzante avventura sci-fi Marvel's Guardians of the Galaxy!

L'ultima esperienza vissuta dagli emuli dei Guardiani della Galassia ha prevalso in una rosa di candidati che, per quest'anno, vantava nomi del calibro di It Takes Two, Deathloop, Life is Strange True Colors e Psychonauts 2.

L'ambiziosa avventura in salsa action di Eidos Montreal e Square Enix riesce così a conquistare la statuetta del Best Narrative grazie alla funambolica storia originale confezionata per gli emuli di Star-Lord e la sua scapestrata squadra di esploratori galattici, con missioni ricche di colpi di scena, combattimenti dallo stile sfrontato e immancabili dialoghi sopra le righe.

Nel complimentarci con Eidos Montreal per il premio conseguito ai TGA 2021, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy, con tutte le analisi e le considerazioni di Antonello "Kirito" Bello sull'ultima avventura sci-fi ideata dalla sussidiaria di Square Enix.