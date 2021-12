TGA 2021: Neil Druckmann tra i presentatori, novità su The Last of Us 2 multiplayer?

I Game Awards sono sempre più vicini e, a poche ore dall'inizio della kermesse organizzata e condotta da Geoff Keighley, ci viene confermata la partecipazione di Neil Druckmann, noto director di The Last of Us e The Last of Us Parte II nonché co-presidente di Naughty Dog.

A differenza dello scorso anno, durante il quale The Last of Us Parte II venne proclamato Game of the Year, non ci saranno titoli Naughty Dog tra i candidati protagonisti di stanotte. Druckmann farà da presentatore per una delle categorie incluse ai Game Awards 2021, e al momento non ci viene detta nulla in più.

Naturalmente, la notizia ha scatenato le speculazioni dei giocatori, ancora in speranzosa attesa di un reveal della modalità Fazioni di The Last of Us Parte II. Le voci di corridoio più accreditate affermano che lo studio di Sony è da tempo al lavoro su un progetto incentrato sul multigiocatore e, se ci sarà un annuncio da parte di Druckmann, questo sembra essere il più plausibile. Jason Schreier di Bloomberg dà inoltre per certo il remake di The Last of Us, suggerito anche da un annuncio di lavoro recentemente pubblico online da Sony.

Sappiamo inoltre che Druckmann si trova al lavoro sulla serie TV di The Last of Us prodotta da HBO, nel mentre Sony prosegue nella produzione del film di Uncharted. Se mai ci saranno novità da condividere, potrebbero riguardare anche le escursioni televisive e cinematografiche dei due grandi franchise di Naughty Dog.