TGA 2021, parla Keighley: 4 o 5 annunci sul livello del gameplay reveal di Elden Ring

Mentre fervono i preparativi per i The Game Awards 2021, il giornalista e presentatore dello show Geoff Keighley concede un'intervista a USA Today per preannunciare l'arrivo di diverse World Premiere sul livello del gameplay reveal di Elden Ring che lo stesso Keighley mostrò a giugno durante la Summer Game Fest.

L'organizzatore dei TGA 2021 esordisce nel suo discorso ricordando il grande sforzo compiuto dalle singole case di sviluppo che si accingono a presentare al pubblico i loro progetti: "Per il reveal di Elden Ring ci sono voluti due o tre anni di lavoro. Era estremamente atteso e c'era una richiesta smisurata da parte dei giocatori, ma gli sviluppatori non si sentivano pronti e c'era molta pressione accumulata. È questa la cosa di cui le persone non si rendono conto: a prescindere dallo stadio di sviluppo di un gioco, a volte chi li crea, semplicemente, non si sente ancora pronto a mostrarli".

Tornando al gameplay reveal di Elden Ring e alle sorprese in serbo con le World Premiere dei Game Awards 2021, Keighley spiega che "ero molto felice di presentare quel trailer perché era fantastico, una grande risorsa che ha fatto centro tra gli spettatori del nostro show. Ero straordinariamente entusiasta di quel trailer. Cosa accadrà ai TGA 2021? Beh, probabilmente mostreremo quattro o cinque cose al livello del video di Elden Ring e non vedo l'ora di svelarli! [...] È stato un grande onore lavorare con i ragazzi di From, quindi restate sintonizzati, magari potrebbero esserci altre occasioni di collaborazione".

Cosa bolle in pentola dalle parti del Microsoft Theater di Los Angeles? Lo scopriremo nella notte tra il 9 e 10 dicembre, ma seguiremo con attenzione l'intero percorso che ci condurrà allo show di Keighley attraverso la maratona di Everyeye su Twitch per i Game Awards 2021 che stiamo approntando sin dal primo pomeriggio di giovedì 9 dicembre.