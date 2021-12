TGA 2021: al via le votazioni finali dei Player's Voice, ecco i giochi candidati al GOTY

Mancano ormai pochi giorni ai The Game Awards 2021 e, in vista dello show videoludico più atteso di questo fine anno, partono ufficialmente le votazioni per il Round finale dei Player's Voice, il premio per il Gioco dell'Anno assegnato dagli utenti.

Diversamente dalla statuetta per il Game of the Year dei TGA 2021, il premio Player's Voice viene assegnato direttamente dalla community attraverso uno scrupoloso processo di votazioni che parte da una rosa di trenta candidati per arrivare, dopo tre round, a un elenco che comprende solo cinque videogiochi.

Le votazioni finali per il GOTY dei Player's Voice vedono "scontrarsi" lo sparatutto sci-fi Halo Infinite, l'esperienza cooperativa It Takes Two, il racing open world Forza Horizon 5, l'avventura Metroid Dread e l'horror Resident Evil Village. Nel momento in cui scriviamo, l'ampio vantaggio di Halo Infinite (primo con il 37% dei voti) su It Takes Two (secondo al 21%) e sui restanti kolossal in nomination sembra delineare una situazione dall'esito ormai scontato. Il sito dei TGA, ad ogni modo, raccoglierà i voti degli appassionati fino alla cerimonia finale, di conseguenza c'è ancora un ampio margine di tempo per chi desidera partecipare alle votazioni e stravolgere (o consolidare) gli attuali equilibri della classifica provvisoria.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che i TGA 2021 si terranno nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, con la redazione di Everyeye impegnata in una maratona su Twitch per i Game Awards 2021 che avrà inizio nel primo pomeriggio del 9 dicembre per commentare e assistere insieme a voi alle sorprese provenienti dal palco dell'evento di Geoff Keighley.