TGA 2023: chi sono i più 'nominati'? Spider-Man 2 tallona Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2

Con la pubblicazione dell'elenco completo dei videogiochi candidati ai The Game Awards 2023, parte ufficialmente il dibattito della community sui titoli destinati a ottenere il maggior numero di riconoscimenti nel corso dell'evento d'inizio dicembre organizzato e presentato da Geoff Keighley.

Uno dei metri di giudizio più affidabili per prevedere chi riuscirà a conquistare più statuette durante la cerimonia dei TGA tra le tante gemme interattive lanciate quest'anno su PC e console è certamente rappresentato dal numero di nomination ottenute.

Ebbene, in questa speciale 'classifica provvisoria' dei papabili trionfatori dei The Game Awards 2023 troviamo in prima posizione Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2: il capolavoro ruolistico di Larian Studios e il kolossal horror di Remedy vantano otto nomination ciascuno, ivi compresa la candidatura per la conquista del Game of the Year.

Nella lista dei videogiochi in Nomination ai TGA 2023 spiccano poi Marvel's Spider-Man 2 con 7 candidature e l'accoppiata rappresentata da Zelda Tears of the Kingdom e Super Mario Bros Wonder con 5 nomination ciascuno: subito dietro troviamo Final Fantasy 16 e Cyberpunk 2077 Phantom Liberty (4 nomination) e Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6 (3 nomination). Per quanto riguarda Starfield, la space opera di Bethesda e Microsoft deve 'accontentarsi' della sola nomination per il Best RPG of the Year.

