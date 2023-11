TGA 2023: chi sta vincendo il Player's Award Choice? La classifica dopo il Round 1

Nel mentre si avvicina sempre più il tanto atteso momento della cerimonia d'apertura in programma nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, sono già state aperte le votazioni per l'assegnazione del Player's Choice Award dei TGA 2023, tramite il quale la community dei videogiocatori andrà a premiare il proprio miglior gioco dell'anno.

A seguito di oltre 10.000 votazioni da parte degli utenti, abbiamo una classifica provvisoria dei titoli che sembrano aver lasciato maggiormente il segno nel corso degli ultimi 12 mesi. In testa alla classifica troviamo Baldur's Gate 3, il GDR di Larian Studios candiato a Game of the Year e considerato da tanti come il grande favorito di quest'anno per il premio più ambito dell'evento. A chiudere il podio, per il momento, troviamo poi Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Di seguito vi riportiamo la classifica integrale:

Baldur’s Gate 3 - 44592, 8.76% Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 31025, 6.09% The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 31002, 6.09% Marvel’s Spider-Man 2 - 29410, 5.78% Resident Evil 4 - 28437, 5.58% Alan Wake 2 - 27306, 5.36% Hi-Fi Rush - 23129, 4.54% Lies of P - 22744, 4.47% Final Fantasy XVI - 22299, 4.38% Hogwarts Legacy - 21768, 4.27% Genshin Impact - 21634, 4.25% Super Mario Bros. Wonder - 19925, 3.91% Armored Core VI: Fires of Rubicon - 19008, 3.73% Honkai: Star Rail - 16926, 3.32% Minecraft - 16375, 3.22% Star Wars Jedi: Survivor - 16183, 3.18% Street Fighter 6 - 13291, 2.61% Starfield - 12849, 2.52% Mortal Kombat 1 - 10756, 2.11% Octopath Traveler II - 10214, 2.01% No Man’s Sky - 10092, 1.98% Diablo IV - 9907, 1.95% Fortnite - 9647, 1.89% Warframe - 9060, 1.78% Counter-Strike 2 - 7103, 1.39% League of Legends - 6370, 1.25% Valorant - 5122, 1.01% GTA Online - 4804, 0.94% Apex Legends - 4767, 0.94% Destiny 2 - 3487, 0.68%

Questi sono i risultati ottenuti al termine del Round 1 delle votazioni, ma le cose potrebbero essere destinate a variare nel corso dei prossimi giorni. Fino al 29 novembre c'è la possibilità di votare sino a dieci giochi presenti in lista. I titoli che si piazzano nelle prime dieci posizioni passano alla fase successiva, durante la quale si potrà votare sino a cinque giochi. Dopo il 2 dicembre ci sarà la terza ed ultima fase, in cui si potrà votare per il proprio gioco preferito in attesa del risultato finale.