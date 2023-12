TGA 2023 Player's Voice: la via le Finali, ecco i 5 candidati al 'GOTY della community'

Dopo aver preso parte al Round 2 dei Player's Voice dei TGA 2023, siamo tutti invitati a partecipare alle votazioni per decretare il vincitore del cosiddetto 'GOTY della community' che verrà premiato nel corso della cerimonia dei Game Awards 2023.

Dei trenta videogiochi del Round 1 selezionati dalla giuria dei TGA in rappresentanza del 'meglio del meglio' che l'industria dell'intrattenimento ha saputo offrire agli utenti nel corso dell'anno che sta per volgere al termine, il Round Finale del Player's Voice Award propone i cinque titoli che hanno raccolto il maggior numero di 'voti preliminari' dei partecipanti alle due precedenti tornate del Player's Voice Award 2023.

In lizza per la conquista della prestigiosa statuetta del Game of the Year della community, che verrà indicato da Geoff Keighley nel corso dei TGA 2023 che si terrano il 7 dicembre, troviamo quindi Baldur's Gate 3, l'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077, Genshin Impact (per le ricche novità che hanno interessato il titolo free-to-play di miHoYo in questi ultimi dodici mesi), Marvel's Spider-Man 2 e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Marvel's Spider-Man 2

Zelda: Tears of the Kingdom

E voi, su quale 'cavallo videoludico' puntate per la vittoria del Player's Voice Award di quest'anno? Prima di lasciarvi ai commenti, e ovviamente al link del post social dei TGA che fornisce tutte le indicazioni a chi desidera partecipare alle votazioni, vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate questo nostro approfondimento che spiega come funzionano i Game Awards 2023, chi sceglie e chi vota i giochi in Nomination.