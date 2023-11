TGA 2023: Nintendo è il publisher con più nomination, Sony PlayStation è seconda

A meno di un mese dalla kermesse d'apertura dell'evento a tema videoludico, abbiamo conosciuto in queste ultime ore tutte le candidature dei The Game Awards 2023. Quali sono i publisher che si sono guadagnati più nomination grazie ai titoli pubblicati in quest'ultimo anno?

L'editore che compete con il numero maggiore di nomination è Nintendo, che quest'anno se la gioca con ben 15 candidature totali. Naturalmente sono The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Wonder, entrambi candidati a Gioco dell'Anno, a portare alta la bandiera della casa di Kyoto.

A seguire Nintendo troviamo Sony PlayStation, che quest'anno ha pubblicato l'attesissimo Marvel's Spider-Man 2. L'action-adventure di Insomniac Games ha fruttato alla compagnia nipponica sette nomination totali, mentre le restanti derivano dal settore del cinema e degli show televisivil, ed in particolari dagli adattamenti di Gran Turismo, The Last of Us e Twisted Metal.

A 10 candidature troviamo poi Xbox/Bethesda/Blizzard, soprattutto grazie al successo di Hi-Fi Rush di Behesda e Tango Gameworks, mentre a 9 candidature c'è Epic Games che ringrazia l'acclamato Alan Wake 2 di Remedy Entertainment. A chiudere ci sono Capcom, Square-Enix e Larian Studios a 8 nomination; Electronic Arts a 6 nomination; CD Projekt Red e Riot Games a 4 nomination.

Nel frattempo si è accesa la polemica per l'assenza di Starfield, Street Fighter 6 e Final Fantasy XVI dai candidati al GOTY.