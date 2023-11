TGA 2023, Starfield escluso dal GOTY: colpa della 'tassa Xbox'? Le teorie della community

Mentre Microsoft suona la carica e preannuncia notizie imperdibili su Xbox ai Game Awards 2023, la community s'interroga sui motivi dell'assenza di Starfield, la space opera di Bethesda lanciata in esclusiva Xbox a inizio settembre, dal prestigioso elenco dei videogiochi in nomination per la vittoria del GOTY.

All'accesa discussione che sta animando i forum e i siti di settore in queste settimane partecipano anche i giornalisti di GameRant con un approfondimento che ripercorre idealmente la storia dei The Game Awards per soffermarsi, appunto, sulle possibili cause della mancata presenza di Starfield nella lista dei titoli che si contenderanno l'ambita statuetta del Game of the Year.

Uno dei temi più dibattuti dalla community riguarda la cosiddetta 'tassa Xbox', ossia quella che, secondo alcuni, è la discriminazione che viene perpetrata ai danni di Microsoft nel corso dei TGA e dei precedenti eventi organizzati da Geoff Keighley. I fautori di questa teoria prendono spunto dall'assenza di Starfield dai nominati per il GOTY ai TGA 2023 per ricordare l'altrettanto chiacchierata esclusione di Forza Horizon 5 dall'elenco dei candidati al Game of the Year del 2021, per poi estendere il discorso all'intera offerta interattiva di Microsoft: a esclusione di Psychonauts 2 e Deathloop (il cui sviluppo è iniziato prima dell'acquisizione di Double Fine e Bethesda), bisogna tornare indietro al 2010 per trovare l'ultimo titolo degli Xbox Game Studios in lizza per il GOTY (Halo Reach).

Nel caso specifico di Starfield, inoltre, chi critica l'assenza del GDR spaziale dal novero dei candidati al GOTY dei TGA 2023 cita il numero di recensioni internazionali che ne hanno accompagnato il lancio, inferiore nell'anno solare al solo Resident Evil 4 Remake (185 contro 168): c'è però chi, d'altro canto, prende spunto proprio dalle analisi di settore per ricordare che la space opera sviluppata da Bethesda 'vanta' una media sensibilmente più bassa di Perfect Score rispetto a quella dei sei videogiochi in lizza per la conquista del Game of the Year ai TGA 2023 (11,3% sul totale delle recensioni contro 32,83%). La polemica sulla cosiddetta 'tassa Xbox', sull'assenza più che decennale dei giochi degli studi Microsoft dai nominati al GOTY e sull'esclusione di Starfield dal sestetto di giochi candidati alla vittoria del Game of the Year, quindi, è destinata inevitabilmente a proseguire.