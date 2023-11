TGA 2023: al via le votazioni per il Player's Voice Award, ecco i 30 giochi candidati

In attesa delle possibili sorprese dell'Hype Trailer dei The Game Awards 2023, la macchina organizzativa dello show videoludico di fine anno presentato da Geoff Keighley apre ufficialmene le votazioni per il Player's Voice Award, il 'GOTY del pubblico' che verrà premiato nel corso della cerimonia del 7 dicembre.

La lista stilata dalla giuria dei TGA 2023, nata per rappresentare 'il meglio' che l'industria dell'intrattenimento digitale ha saputo offrire agli appassionati nel corso dell'anno, si compone di ben trenta videogiochi.

Gran parte dei titoli presenti nella lista sono stati commercializzati nel 2023 mentre altri, pur avendo visto la luce dei negozi (e degli store digitali) negli anni scorsi, sono riusciti a ritagliarsi uno spazio in questo elenco per aver saputo coinvolgere la community con espansioni, update gratuiti e fasi stagionali estremamente ricche di contenuti. Eccovi allora l'elenco (rigorosamente in ordine alfabetico) dei giochi in lizza nel Round 1 dei Player's Voice Award dei TGA 2023:

Alan Wake 2

Apex Legends

Armored Core VI

Baldur's Gate 3

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Fortnite

Genshin Impact

GTA Online

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

League of Legends

Lies of P

Marvel's Spider-Man 2

Minecraft

Mortal Kombat 1

No Man's Sky

Octopath Traveler II

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Valorant

Warframe

Il processo di votazioni del Round 1 del Player's Voice Award è già iniziato e proseguirà fino alle ore 03:00 italiane di giovedì 30 novembre, in calce alla notizia trovate il link con tutte le indicazioni per partecipare a questo 'referendum virtuale' sul miglior videogioco del 2023. Una volta conclusa questa fase, sarà possibile votare i titoli selezionati nei successivi Round fino a decretare il vincitore del 'GOTY del pubblico' che verrà premiato nel corso dell'evento losangelino dei The Game Awards 2023 del 7 dicembre.

