TGL 2018: il torneo ideato per scoprire nuovi talenti per il gaming professionistico

Ideata e supportata da MSI con la collaborazione di PG Esports, la TGL 2018 sta iniziando a scaldare i motori con la selezione dei giocatori non professionisti più talentuosi, che rappresenteranno oltre venti sale LAN italiane nelle sfide 1vs1 del torneo di League of Legends.

I giocatori che supereranno i qualifier dal vivo della propria sala LAN si cimenteranno poi online in un bracket che determinerà gli otto finalisti. Questi ultimi si scontreranno nella finalissima, che si terrà a Napoli all'inizio di Giugno. Sarà, infatti, proprio durante questo evento che sarà proclamato il vincitore finale della TGL 2018, che si aggiudicherà un'esperienza premio presso la Gaming House del Team Forge a Cagliari, dove potrà vivere alcuni giorni a stretto contatto con una vera squadra professionistica, nonché punta di diamante della scena competitiva italiana di League of Legends.

L'obiettivo principale della TGL 2018 è quello di scoprire nuovi talenti e supportare le sale LAN nel contribuire a consolidare il panorama esportivo del nostro paese, rendendo i nostri team sempre più in grado di competere ad alto livello anche in ambito internazionale. Anche la stessa sala LAN, il cui rappresentante risulterà il vincitore del torneo, sarà premiata con uno stage tenuto dal management del Team Forge, che regalerà preziosi consigli su come formare e gestire al meglio un team esport.

"Questa è solo la prima delle iniziative già programmate per quest'anno, che coinvolgeranno le nostre sale LAN con l'obiettivo principale di spronare i gamer più talentuosi verso una carriera nel mondo del gaming professionistico.", ha affermato Gianpaolo Catania, Marketing Manager, MSI Italy, che ha proseguito "La nostra collaborazione con Team Forge, infatti, prevede tra i principali obiettivi, quello di dare un deciso impulso all'esport in Italia attraverso diverse attività sul territorio."