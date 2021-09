TGS 2021, FF Origins, Diablo, Metroid e non solo: ricca settimana con Everyeye su Twitch!

Con la conclusione di settembre alle porte, è ormai tempo delle conferenze del Tokyo Game Show 2021, pronte a portare con sé un ampio numero di novità.

Da Koei Tecmo a Square Enix, senza dimenticare Microsoft, Konami e Capcom, tutti i principali appuntamenti della fiera giapponese saranno seguiti in diretta dalla Redazione. Nel corso della settimana appena iniziata, il Canale Twitch di Everyeye ospiterà inoltre l'annuncio di novità legate Strangers in Paradise: Final Fantasy Origins e Forspoken.



All'appello non mancano poi sessioni di approfondimento dedicate alle nuove uscite AAA e Indie di settembre e ottobre, tra i circuiti di Hot Wheels Unleashed e gli scenari alieni di Metroid Prime, senza dimenticare Sable, New World e Diablo II: Resurrected. Di seguito, ecco dunque il palinsesto integrale delle dirette della settimana:

Lunedì 27 settembre

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 15:00 - Metroid Dread

Ore 17:00 - Hot Wheels Unleashed

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat. Kikachan87

Martedì 28 settembre

Ore 10:00 - Every Morning con Marco

Ore 13:00 - Divano Express

Ore 14:00 - Presentazione Xiaomi

Ore 15:00 - Sable

Ore 17:00 - New World

Ore 19:00 - Valorant feat. Lunarys e NanniTwitch

Mercoledì 29 settembre

Ore 10:00 - Every Morning con Ale

Ore 15:00 - New World

Ore 17:00 - Diablo II: Resurrected

Ore 21:00 - New World feat. GiornoGaming

Giovedì 30 settembre

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 11:00 - Xbox @TGS 2021

Ore 12:00 - Konami @TGS 2021

Ore 14:00 - Capcom @TGS 2021

Ore 18:00 - SNK King of Fighters XV @TGS 2021

Venerdì 1 ottobre

Ore 10:00 - Every Morning con Marco

Ore 11:00 - 505 Games @TGS 2021

Ore 12:00 - Square-Enix @TGS 2021

Ore 15:00 - Forspoken @TGS 2021

Ore 17:00 - Pokemon Unite feat. Cydonia

Ore 21:00 - Deathloop feat. Be_Frankie

Sabato 2 ottobre

Ore 10:00 - Every Morning con Gab

Ore 13:00 - Koei-Tecmo @TGS 2021

Ore 14:00 - Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin @TGS 2021

Ore 21:30 - COD: Black Ops Cold War feat. Kikachan87

Nell'attendervi sui nostri lidi viola, vi ricordiamo che per iscriversi al Canale Twitch di Everyeye è sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore: in questo modo, potrete interagire in diretta con la Redazione. Per supportare attivamente il nostro palinsesto, è inoltre possibile abbonarsi gratis al Canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.