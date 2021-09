TGS 2021: i giochi Square Enix previsti, c'è anche Project Triangle Strategy

Square Enix sarà tra i tanti studi che prenderanno parte al Tokyo Game Show 2021, che si svolgerà in formato completamente online tra il 30 settembre e il 3 ottobre 2021. Sono tanti i giochi che la casa di Final Fantasy si appresta a portare nella fiera digitale, compresi alcuni graditi ritorni dopo vari mesi di assenza.

Sarà infatti della partita Project Triangle Strategy, l'atteso titolo strategico realizzato con il motore grafico di Octopath Traveler e previsto su Nintendo Switch per un generico 2022. Era da tempo che non si sentiva parlare dell'opera: nei primi mesi del 2021 il producer Tomoya Asano aveva parlato di 50 ore di gioco e finali multipli per Project Triangle Strategy, ma da quel momento non sono arrivati ulteriori aggiornamenti sull'andamento dei lavori. Il TGS 2021 sarà quindi l'occasione per aggiornamenti si spera corposi sul progetto.

Oltre al titolo per Switch, Square Enix fornirà aggiornamenti anche su altre produzioni in via di sviluppo come Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Final Fantasy VII: The First Soldier e Marvel's Guardians of the Galaxy. Novità anche per Final Fantasy XIV, Bravely Default II, NEO The World Ends With You e Outriders, tutte produzioni già disponibili sul mercato. In attesa di scoprire cosa bolle nella pentola del colosso giapponese, vi ricordiamo nel frattempo il calendario completo del Tokyo Game Show 2021.