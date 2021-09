TGS 2021: SEGA annuncerà un nuovo RPG, è il prossimo Sakura Wars?

Il Tokyo Game Show 2021 si sta avvicinando a grandi passi e promette una lunga serie di annunci ed aggiornamenti tra il 30 settembre e il 3 ottobre 2021. Tante software house hanno confermato la loro presenza, comprese SEGA e Atlus, che potrebbero avere in serbo un'interessante sorpresa per i loro fan.

SEGA ha infatti in programma l'annuncio di un nuovo RPG nel corso del suo live stream fissato per il primo ottobre, e si inizia già a speculare su quale tipo di gioco potrebbe trattarsi. L'ipotesi più concreta sembra dirigersi verso un nuovo capitolo di Sakura Wars: nel 2021 cade infatti il venticinquesimo anniversario della serie e, inoltre, il logo del brand è stato brevemente intravisto sul sito ufficiale del TGS. Tutto sembra quindi dare per certo il ritorno di Sakura Wars, il cui ultimo episodio è stato distribuito in occidente nel corso del 2020 fungendo da soft reboot per il franchise. Se non lo avete mai giocato, la nostra recensione di Sakura Wars potrebbe darvi un'idea sulla bontà della produzione.

Con la presenza di Atlus durante gli eventi SEGA non bisogna inoltre escludere novità per Shin Megami Tensei 5 e Persona 6 al TGS 2021. La casa di Sonic sembra quindi voler fare le cose in grande durante la kermesse digitale giapponese. Sareste felici del ritorno di Sakura Wars?