TGS 2021: sito ufficiale per il nuovo RPG SEGA, è in sviluppo per sistemi mobile

SEGA promette di essere una delle protagoniste principali del Tokyo Game Show 2021, la nuova edizione interamente online della storica kermesse giapponese che si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre 2021. La casa di Sonic ha in programma vari livestream e aggiornamenti nel corso dell'evento, compresi nuovi annunci.

Di recente si sono diffuse varie voci di corridoio che vedono SEGA al lavoro su un nuovo RPG da annunciare al TGS 2021, che in molti hanno ricollegato al possibile ritorno di Sakura Wars considerato che nel 2021 cade il venticinquesimo anniversario della serie. Che si tratti di Sakura Wars o meno, il colosso nipponico è a tutti gli effetti al lavoro su un gioco di ruolo inedito: SEGA ha infatti aperto il sito ufficiale dell'opera ancora avvolta nel mistero. Una volta entrati nel portale si viene accolti da un evocativo filmato in stile anime dai toni artistici e con una coinvolgente musica di sottofondo, che tuttavia non rivela nulla della reale natura della produzione. Ma ascoltando con attenzione le voci narranti al minuto 0:58 del trailer è possibile chiaramente udire la parola "Smartphone": il progetto è quindi in sviluppo per sistemi mobile.

A trailer concluso il sito fa partire un conto alla rovescia che rimanda al TGS 2021, la sede dove verrà alzato il sipario sul nuovo RPG. Tale reveal aumenta quindi la curiosità nei confronti dei livestream di SEGA, così da scoprire cosa si cela dietro il misterioso teaser trailer. Per restare aggiornati su tutti i programmi dell'evento, eccovi il calendario completo del Tokyo Game Show 2021.