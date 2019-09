TGS e Death Stranding: seguiamo il secondo video gameplay domattina su Twitch dalle ore 9!

Dopo esserci prodotti nell'analisi del primo gameplay di Death Stranding dal TGS, ci prepariamo a seguire in diretta il secondo video dalla fiera di Tokyo assieme a tutti coloro che vorranno tenerci compagnia sulle pagine del canale Twitch di Everyeye nella mattina di sabato 14 settembre.

A partire dalle ore 09:00 italiane del 14 settembre, Hideo Kojima promette di lasciar perdere la moto e la cosplayer di Cyberpunk 2077 per organizzare un nuovo evento in streaming che avrà luogo tra gli stand PlayStation del Tokyo Game Show.

La conferenza in questione dovrebbe durare all'incirca 50 minuti, nel corso dei quali ci verrà mostrata la seconda parte della demo ammirata all'inizio del TGS. Anche stavolta, al centro dell'esperienza promessaci dal vulcanico designer giapponese troveremo Sam Bridges, l'eroe intepretato dall'attore Norman Reedus. Il secondo filmato dimostrativo della fiera di Tokyo, a detta del boss dei Kojima Productions, continuerà ad essere privo di qualsivoglia spoiler riguardante i luoghi della mappa, il canovaccio narrativo e le dinamiche di gameplay più avanzate.

La nostra redazione vi dà perciò appuntamento sul canale Twitch di Everyeye per commentare in diretta il nuovo gameplay di Death Stranding dal TGS e le immancabili dichiarazioni di Hideo Kojima che seguiranno la demo. Come di consueto, anche stavolta potrete ammirare la replica della puntata di Everyeye Live sul nostro canale YouTube di Everyeye on Demand e seguire su queste pagine il flusso di notizie provenienti dallo show giapponese. Nel frattempo, vi ricordiamo che Death Stranding sarà disponibile a partire dall'8 novembre in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.