Tha Sandbox x Ledger, cresce il Metaverso: la nuova partnership punta alla sicurezza

Arriva l'annuncio di una nuova partnership per il noto Metaverso, a breve distanza dalla recente presentazione di una collaborazione tra The Sandbox e Arianee.

Il gioco ha infatti siglato un accordo con Ledger, società leader mondiale nella sicurezza hardware e software nel settore delle criptovalute e Web3. Attiva in oltre 180 Paesi, l'azienda aggiunge ora The Sandbox al proprio portfolio clienti, grazie all'avvio di una campagna volta a ridurre il numero di hack e truffe attive nel volatile settore delle criptovalute e degli NFT. In particolare, The Sandbox e Ledger stanno dando vita ad uno spazio controllato, all'interno del quale i nuovi utenti e i neofiti delle criptovalute possano apprenderne il funzionamento in modo sicuro.



Nell'ambito di questa nuova partnership, The Sandbox mette a disposizione di Ledger 36 LAND, all'interno dei quali prenderà forma "un hub di sicurezza e formazione nel metaverso, che includerà funzioni di supporto di base, come un bar aperto in orario d’ufficio, dove gli utenti di The Sandbox saranno in contatto diretto con l’assistenza clienti di Ledger, oltre a una scuola in cui gli utenti potranno accedere a esperienze di formazione uniche e alla Ledger’s Academy". Nel progettare queste esperienze ludico-educative, l'azienda si avvarrà anche del contributo dell'agenzia creativa Swipe Back, con l'intento di rendere l'offerta particolarmente attraente. Per questa ragione, prendendovi parte, i giocatori potranno ottenere oggetti da collezione unici e premi speciali.



Oltre a quanto già descritto, Ledger produrrà inoltre anche diversi dispositivi hardware in co-branding esclusivo per i proprietari di LAND di The Sandbox. Se ciò non bastasse, si apprende che il marketplace di The Sandbox sarà presto integrato in Ledger Live, così da consentire agli utenti di accedere ai beni digitali direttamente dal proprio dispositivo.



Si amplia così la rete di collaborazioni del Metaverso di The Sandbox, che di recente è stato incluso nella classifica del TIME delle aziende più influenti del 2022.