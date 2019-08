In Thailandia degli apprendisti monaci...vincono un torneo esport!

Durante una competizione di esport di "Speed Drifters" (gioco mobile basato sui kart) tenutasi in Thailandia nel Nong Khai all'Università di Khon Kaen dal 15 al 18 agosto, è accaduto qualcosa di davvero singolare. Un gruppo di apprendisti monaci ha vinto il torneo.

La squadra era formata da un gruppo di ragazzi scuole superiori di Balee Sathit Suksa, una scuola che istruisce giovani monaci. Come coordinatore accademico e capo monaco della scuola Balee Sathit Suksa, Kokkiad Chaisamchareonlap ha dichiarato: “I novizi volevano provare a partecipare al torneo, quindi abbiamo dato loro l'opportunità di tentare la fortuna. Tuttavia, non ci aspettavamo che vincessero davvero." Severo ma giusto, non c'è che dire.

Ad alcuni però non sembra esser andata a genio la volontà dei novizi di partecipare a una cosa così terrena. La reazione nei social è stata abbastanza veemente. I commenti, per lo più negativi, si sono concentrati sul fatto che tale partecipazione non sia stata appropriata: "Di solito non sono molto religioso, ma penso che sia inappropriato. Non è illegale né estremo, ma credo che i monaci non avrebbero dovuto indossare il loro abito per partecipare al torneo".

Kokkiad ha respinto questa visione negativa e, come educatore, ha dichiarato che "I novizi sono solo ragazzini, come altre persone della loro età che hanno bisogno di crescere, sviluppare le loro capacità ed esplorare i loro interessi".

Questo evento mette a tacere la convinzione secondo cui gli apprendisti vivono solo di religione, come ha spiegato Kokkiad, i ragazzi frequentano le funzioni religiose circa venti ore alla settimana, mentre hanno il resto del tempo per l'educazione tradizionale e la vita quotidiana.

Secondo lui, i bambini avrebbero mostrato interesse per il mondo dell'esport dopo averlo visto durante le lezioni di informatica e aver trascorso la maggior parte del loro tempo libero a giocare con il gioco in questione. I ragazzi, probabilmente non diverranno professionisti, ma rimane sorprendente quanto l'esport possa essere davvero inclusivo e divertente.

GG.