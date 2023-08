Thank Goodness You're Here! Risate a non finire con il video del folle platform

Tra le atmosfere horror della Stagione 2 di Diablo 4 e il video gameplay di Alan Wake 2 si è consumato uno dei momenti più esilaranti dell'Opening Night Live: ci riferiamo ovviamente alla World Premiere di Thank Goodness You're Here!, un folle platform in arrivo su PC, PS5 e Switch.

Il titolo, sviluppato da Coal Super e prodotto da Panic, ripercorre le mirabolanti gesta compiute da un impacciato venditore ambulante di Barnsworth, una cittadina della periferia inglese piena di personaggi buffi e pazze avventure da vivere insieme al proprio alter-ego.

Nel corso dell'avventura, il protagonista sarà chiamato a svolgere tutta una serie di lavoretti, non prima però di sottostare alle angherie dei burberi che popolano questo angolo sperduto di Inghilterra del nord. Solo attraverso il completamento degli incarichi, infatti, potremo aiutare il nostro personaggio a sbarcare il lunario: ad ogni lavoretto portato a termine, gli emuli del venditore ambulante potranno accedere a nuove aree della città e ampliare il proprio giro d'affari.

Sul fronte visivo, basta ammirare il trailer di annuncio per farci un'idea della frizzante esperienza in salsa cartoonesca che ci attende esplorando la cittadina di Barnsworth, con quartieri pieni di oggetti con cui interagire e di abitanti da cui farsi umiliare. Il lancio di Thank Goodness You're Here! è previsto nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch.