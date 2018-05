Thanos di Avengers Infinity War sta per arriva in GTA 5 con una mod

Dopo aver fatto la sua apparizione in Fortnite, Thanos arriverà anche in Grand Theft Auto V grazie a una mod creata da JulioNIB, noto modder che ha già dato vita a mod dedicate a Hulk, Ghost Rider, Dragon Ball e Iron Man, solamente per citarne alcuni.

Il prossimo obiettivo di JulioNIB è quello di portare Thanos, il villain di Avengers Infinity War, in GTA V: i lavori sono ancora in corso ma una volta terminati sarà possibile utilizzare Thanos, il Guanto del Potere e le Gemme dell'Infinito per portare la distruzione a Los Santos e teletrasportarsi liberamente da una zona all'altra della città.

Purtroppo al momento non sappiamo quando la mod Thanos x GTA V verrà pubblicata, nell'attesa potete dare uno sguardo ai primi video diffusi dall'autore, il quale ha deciso di mostrare alcune delle abilità del Titano come il già citato teletrasporto.