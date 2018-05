Thanos è giunto su Fortnite perché i director di Avengers Infinity War sono fan del gioco

Parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, i due director di Avengers: Infinity War Joe e Anthony Russo hanno confessato di essere assidui giocatori di Fortnite. Da qui è nata l'idea di stilare una partnership con Epic Games per inserire Thanos all'interno del gioco.

Il nuovo evento a tempo limitato di Thanos è disponibile dall'8 maggio, permettendo a tutti gli utenti di Fortnite: Battle Royale di prendere le sembianze del personaggio Marvel nel corso delle partite, così da sfogare tutta la sua potenza.

L'iniziativa è stata possibile grazie a un cross-over tra Fortnite e Avengers: Infinity War, rispettivamente il gioco e il film più popolari del momento. Ma da chi è partita l'idea? Come riferito da Joe Russo, a un certo punto i due registi hanno pensato alla possibilità di un cross-over con il gioco di Epic Games, decidendo di contattare il creative director Donald Mustard.

Dopo una chiacchierata di un'ora, i registi di Avengers: Infinity War e il direttore creativo di Fortnite hanno partorito le prime idee, gettando le basi per la realizzazione di una modalità a tempo limitato dedicata a Thanos. A partire da quel momento, Epic Games si è messa subito al lavoro sull'evento cross-over, naturalmente con l'obiettivo di accontentare sia i fan di Avengers che la community di Fortnite.

La modalità a tempo limitato ha debuttato martedì 8 maggio, ricevendo a breve distanza un aggiornamento che ha indebolito alcune abilità di Thanos per migliorare il bilanciamento generale delle partite. A voi sta piacendo questo evento cross-over con Avengers: Infinity War?