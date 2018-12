Thanos tornerà in Fortnite insieme al trailer di Avengers 4?

In primavera Thanos ha fatto la sua comparsa in Fortnite come parte di uno speciale evento dedicato ad Avengers Infinity War, ora sembra che il gigantesco villain possa nuovamente fare la sua apparizione nella Battaglia Reale di Epic...

Alcuni dataminer hanno scoperto che Epic Games ha modificato alcuni file del codice sorgente del gioco e più precisamente proprio quelli dedicati a Thanos: l'idea è che il gigante possa tornare durante la Stagione 7 magari in occasione del lancio del trailer di Avengers 4, che potrebbe avvenire già nella giornata di oggi.

Non ci resta che attendere per saperne di più, certo è che Disney ed Epic sembrano ben aperte alle collaborazioni, considerando anche il cameo di Ralph in Fortnite per promuovere il lancio di Ralph Spacca Internet...