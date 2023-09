That's No Moon lavora a una IP esistente: il nuovo gioco di ex Naughty Dog e Bungie

Mentre gli ex CD Projekt RED lavorano al primo GDR AAA di Rebel Wolves, un gruppo di veterani di Nuahgyt Dog, Bungie e Infinite Ward fondano un nuovo team di sviluppo indipendente.

Battezzato That's No Moon, la software house ha sede a Los Angeles ed è già impegnata nella realizzazione del suo primo gioco. Al momento, la natura del progetto è ancora confidenziale, ma i fondatori del team hanno confermato che il budget a loro disposizione è notevole. That's No Moon ha infatti potuto contare su di un investimento di oltre 100 milioni di dollari effettuato da parte di Smilegate, già responsabile della creazione dei mondi di Crossfire e Lost Ark.

La nuova software riferisce inoltre di essere al centro di una "partnership senza precedenti", sulla quale tuttavia vige il più assoluto riserbo. Con sede negli USA, That's No Moon è operativa dall'estate del 2021 ed è impegnata nella realizzazione di titoli AAA. In attesa di dichiarazioni ufficiali da parte del team, un interessante avvistamento conferma che la misteriosa produzione è legata a una IP già esistente.



A svelarlo è un annuncio legato all'organizzazione di un workshop che vedrà tra i docenti Andrew Anderson, sceneggiatore in forze proprio presso That's No Moon. Nella descrizione del corso si specifica che l'insegnante è attualmente impegnato nella stesura della storia del "nuovo gioco AAA del team That's No Moon, basato su di una popolare IP". Di quale proprietà intellettuale potrebbe trattarsi? Sono aperte le scommesse!



Tra i nuovi team nati quest'anno trova spazio anche l'annuncio di Fuse Games, formata da veterani di Criterion.