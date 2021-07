That's No Moon: veterani di The Last of Us, God of War e COD fondano un nuovo studio

Un collettivo di ex dirigenti e sviluppatori di Sony e Activision annunciano la fondazione di That's No Moon, una nuova software house indipendente che promette di aprire due sedi a Los Angeles e San Diego per lavorare ad "esperienze singleplayer tripla A".

Le figure chiave della nuova realtà indie che ambisce a ritagliarsi uno spazio nell'industria dell'intrattenimento digitale saranno Michael Mumbauer (ex boss del Visual Arts Group di PlayStation), Tina Kowalewski (ex capo dello sviluppo del prodotto di Sony Santa Monica), rispettivamente nei ruoli di amministratore delegato e Chief Strategy Officer.

Insieme a Mumbauer e Kowalewski ci saranno diversi talenti provenienti da Infinity Ward, Naughty Dog, SIE Santa Monica, Epic Games e Bungie, con sviluppatori, programmatori, designer e autori che hanno contribuito alla realizzazione di titoli del calibro di The Last of Us Parte 2, Destiny, Uncharted 4 Fine di un Ladro, God of War, COD Modern Warfare e Fortnite.

Il primo progetto che il collettivo di That's No Moon porterà avanti sarà quello di un action adventure singleplayer: il budget a disposizione della neonata software house californiana per dare forma a questo titolo, superiore ai 100 milioni di dollari, rende bene l'idea dell'ambizione nutrita dai fondatori della compagnia. L'ingente somma di denaro ottenuta da That's No Moon proviene da un investimento compiuto da Smilegate, l'azienda che ha creato la serie Crossfire.