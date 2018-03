The 25th Ward The Silver Case disponibile ora su PS4 e PC

annuncia cheè adesso disponibile in Europa su PS4 e su Steam in tutto il mondo. Disponibile per la prima volta fuori dal Giappone,viene riproposto con grafiche completamente ricostruite in HD e con contenuti aggiuntivi non presenti nella versione originale.

Sono trascorsi cinque anni dagli eventi di The Silver Case del 1999 nel nuovo 25th Ward, in una stanza del complesso di appartamenti della Bayside Tower Land, una donna viene trovata senza vita sotto misteriose circostanze.

Questo scatena una serie di eventi apparentemente casuali che incidono su diversi protagonisti, incluso Tokio Morishima. Messi insieme tutti i punti di vista, emerge uno scioccante scenario… The 25th Ward The Silver Case è ora in vendita in Europa su PlayStation 4 (formato retail e digitale) e PC (solo digitale via Steam).