Nella giornata di oggi,ha pubblicato il trailer di lancio di The 25th Ward The Silver Case, il nuovo titolo sviluppato dain arrivo su PC e PlayStation 4 il 16 marzo.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi narrati nel primo capitolo della serie, The 25th Ward: The Silver Case è un'avventura grafica incentrata sulla risoluzione di enigmi e sull'indagine legata alla minaccia di un pericoloso killer. L'universo narrativo del gioco è da rimandare al ciclo "Kill the Past" di Giochi Suda.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che The 25th Ward: The Silver Case sarà disponibile su PC e PlayStation 4 a partire dal 16 marzo.