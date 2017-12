The 25th Ward The Silver Case torna a mostrarsi in un nuovo gameplay trailer

Nella giornata di oggiha pubblicato un nuovo gameplay trailer di The 25th Ward: The Silver Case , riedizione del sequel diuscito originariamente nel 2005 su dispositivi mobile esclusivamente in Giappone.

Il filmato che trovate in apertura di notizia ci offre una breve anteprima del gameplay di questa avventura grafica/visual novel firmata Suda51 e Grashopper Manufacture in cui il giocatore dovrà risolvere svariati enigmi allo scopo di raccogliere informazioni su un pericoloso serial killer. Il titolo sarà ambientato nella regione costiera del Kanto e gli eventi narrati si svolgeranno 5 anni dopo le vicende del primo capitolo. The 25th Ward: The Silver Case sarà lanciato l 15 marzo in Giappone su Playstation 4 e PC (Steam), l'uscita in Nord America ed Europa rimane invece al momento fissata a un generico 2018. Il gioco sarà disponibile singolarmente o come parte di The Silver 2425, raccolta che include entrambi gli episodi della serie.