The 25th Ward The Silver Case uscirà su PS4 e PC il 16 marzo

ha annunciato la data di uscita europea di The 25th Ward The Silver Case : la riedizione del sequel di The Silver Case sarà disponibile sua partire dal prossimo 16 marzo.

In questa avventura grafica firmata Suda51 e Grashopper Manufacture si dovranno risolvere diversi enigmi, in modo da raccogliere nuove informazioni su un pericoloso serial killer. Il gioco sarà ambientato nella regione costiera del Kanto, a cinque anni di distanza dagli eventi raccontati nel primo capitolo della serie.

Come precisato nel comunicato stampa di Nis America riportato da All Games Delta, The 25th Ward The Silver Case sarà disponibile in Europa su PlayStation 4 e PC (tramite Steam) a partire dal 16 marzo. In cima alla notizia trovate il trailer ufficiale del gioco dedicato ai personaggi e alla storia.