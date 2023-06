The 7th Guest VR: mistero ed enigmi al centro dell'avventura in uscita nel 2023

Di carne al fuoco con l'ultimo Meta Quest Gaming Showcase ve n'è stata davvero tanta: nel corso dell'intera presentazione, infatti, il mondo del gaming VR di Meta ha dato ampio spazio alla presentazione delle avventure che verranno pubblicate prossimamente nel corso dell'anno corrente e non solo. Il futuro di Meta Quest è florido.

Ciò lo si è visto, in particolare, dalla caratura degli annunci in corso d'opera durante lo svolgimento dell'evento dell'1 giugno: tra i tanti, ad esempio, quello dello sbarco della serie di Vampire: The Masquerade su Oculus Quest e PS VR 2 con la nuova avventura ideata da Fast Travel Games dal sottotitolo "Justice". Eppure, sempre con il medesimo showcase, abbiamo assistito al ritorno di un classico videoludico sotto una nuova veste.

Stiamo parlando di The 7th Guest VR, l'esperienza misteriosa dalle tinte enigmatiche che ripropone un prodotto interessante grazie all'ausilio della realtà aumentata. Ideata e prossimamente pubblicata dai ragazzi di Vertigo Games, The 7th Guest VR è "il classico gioco che negli anni '90 vi ha fatto rabbrividire fino alle ossa" e che, complice l'utilizzo di questa tecnologia avanguardistica (la VR) ha permesso di riportare in vita questo cult.

"Sei ospiti sono stati accolti nell'inquietante villa. Ma qualcosa di sinistro è in gioco. Il ricco recluso e giocattolaio Henry Stauf si nasconde nell'ombra e c'è un potere oscuro qui avvolto nel mistero. Chi è il settimo ospite? Cosa vuole Henry da loro e chi vivrà per raccontarlo?". Queste e molte altre sono le premesse di The 7th Guest VR, in arrivo nel corso del 2023 per PC, Quest 2 e Quest 3.