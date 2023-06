The 7th Guest VR: il thriller abbraccia la Realtà Virtuale su PC e Meta Quest

Dopo il reveal di The 7th Guest VR al Meta Showcase, gli studi di Vertigo Rotterdam ed Exkee alzano il sipario sul thriller interattivo per mostrarci in video alcune scene tratte dalla versione in Realtà Virtuale dell'avventura in arrivo su PC e dispositivi Meta Quest.

La trasposizione in VR di una delle avventure thrilling più amate dal pubblico vanterà tutta una serie di migliorie, ottimizzazioni e modifiche all'impianto ludico, con una ricostruzione totale dei sistemi utilizzati dal giocatore per interagire con gli elementi dello scenario.

La rivisitazione in Realtà Virtuale di The 7th Guest darà quindi modo ai patiti del genere di immergersi in un'esperienza a tinte oscure intrisa di mistero, con tante attività da svolgere esplorando una grande dimora piena di segreti e criptici e di enigmi impegnativi. In questa sua nuova versione, The 7th Guest utilizza una tecnologia di video capture volumetrica spettrale all'avanguardia, con grafica 3D live-action che proietta l'utente in un microcosmo misterioso e inquietante.

Sul fronte dei contenuti, non mancheranno poi dei nuovi enigmi riprogettati per sfruttare nel miglior modo possibile le ultime tecnologie VR. Ogni puzzle ambientale della villa sarà poi connesso alla storia principale, utilizzando elementi estetici riconoscibili per omaggiare l'avventura originaria. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che The 7th Guest VR sarà disponibile più avanti nel 2023 su PC e dispositivi Meta Quest 2, 3 e Pro. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il riassunto degli annunci del Meta Quest Showcase.