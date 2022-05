The A500 Mini: supporto per le playlist tra le aggiunte del nuovo firmware

The A500 Mini è indubbiamente una retro-macchina interessante per gli amanti di questo genere di produzioni nostalgiche, ma può anch'essa andare incontro a problematiche tecniche o mancanze che potrebbero richiedere un intervento dei creatori per essere aggiustati quanto prima.

Retro Games è quindi intervenuta per risolvere alcuni bug riscontrati nell'A500 Mini in vendita su Amazon, oltre ad aggiungere nuove feature con il firmware 1.1.1 ora disponibile. Tra le novità troviamo ad esempio il supporto alle playlist per i giochi su più floppy, oltre all'aggiunta dell'ADF, dell'Hot-Crop e della possibilità di accedere alla keyboard virtuale in qualunque momento. Sempre tramite keyboard si potrà adesso interagire con l'interfaccia utente, oltre a poter scambiare i controller fisici mentre si gioca.

Per quanto riguarda invece la risoluzione dei bug riscontrati con la precedente versione 1.1.0, il nuovo firmware rende più efficiente il cursore destro della keyboard e, soprattutto, risolve i problemi relativi alla scomparsa dei salvataggi e al freeze dell'interfaccia utente. Ancora, risolti i problemi relativi alla riduzione delle performance ed alla GUI dell'emulatore.

In questo modo la piattaforma risulta adesso ancora più allettante: se vi interessa, ecco quali sono i giochi inclusi nell'A500 Mini, tra i quali troviamo classici come Kick Off 2, Worms e Zool.